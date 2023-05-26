Benzine 43 kuruş zam hazırlığı
Benzin grubunda cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 43 kuruş zam bekleniyor. Motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
Haber Merkezi
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Benzinde bugün için 75 kuruş olarak beklenen zam, dün akşam saatlerinde iptal edilmişti.
Benzine en son 23 Mayıs salı günü 76 kuruşluk zam gelmişti.
Zamla birlikte benzinin fiyatı yeniden 20 lirayı geçmişti.
Güncel benzin ve motorin fiyatları:
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin fiyatı: 20,52 TL
Motorin fiyatı: 19,34 TL
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 20,58 TL
Motorin fiyatı: 19,39 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 20,94 TL
Motorin fiyatı: 19,75 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 20,93 TL
Motorin fiyatı: 19,83 TL