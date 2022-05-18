Benzine bir zam daha: 24 liraya dayandı

Petrol fiyatları ve dövizde yaşanan yükseliş akaryakıta zam olarak yansımaya devam ediyor.

Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 3 kuruş zam gelecek.

Zam ile birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 23 lira 87 kuruşa yükselecek. Ankara'da 23 lira 96 kuruş, İzmir'de ise 23 lira 98 kuruş olacak.

Dün de benzine 1 lira 70 kuruş zam yapılmıştı.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.