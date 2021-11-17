Benzine büyük zam bekleniyor

Akaryakıt fiyatlarında dolar/TL kurundaki yükselişten kaynaklı yeni zam yapılması gündeme geldi.

Bloomberght'nin sektör kaynaklarından aldığı bilgiye göre yarın gece yarısından geçerli olmak üzere benzinde 48 ile 52 kuruş arası zam bekleniyor.

Motorin ve LPG'de ise doların seyrine göre fiyat artışının belli olacağı belirtildi.

Yarınki Merkez Bankası toplantısının ardından dolar/TL'nin 10 civarlarında ya da altında kapanış yapması durumunda motorinde zam beklentisinin erteleneceği kaydedildi.

Kurun 10,30 lira üzerinde seyretmesi durumunda ise motorine 33-46 kuruş arazı zam gelebileceğine dikkat çekildi.