Benzine indirim geldi
Benzin fiyatında 30 Ağustos'tan itibaren 1 lira 4 kuruş indirime gidildi.
Küresel petrol fiyatları ve Dolar/TL'de yaşanan dalgalanmaların akaryakıta etkileri sürüyor.
Benzinin litre fiyatında 30 Ağustos Salı gününden itibaren 1,04 TL indirim geldi. İndirimle birlikte benzin fiyatı 20 lira bandına gerileyecek.
İstanbul'da benzinin litresi 21,16 liradan satılıyor.
Motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor. Motorin fiyatlarına son 15 günde 5 kere zam yapılmıştı.
Motorine 11 Ağustos’ta 82 kuruş, 18 Ağustos’ta 77 kuruş, 20 Ağustos’ta 1 lira 7 kuruş, 25 Ağustos'ta 95 kuruş, dün de 87 kuruş fiyat artışına gidilmişti.