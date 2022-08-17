Benzine indirim, motorine zam geldi
Benzinde 83 kuruş indirim, motorinde 76 kuruş fiyat artışı yapıldı.
Foreks
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Küresel petrol fiyatları ve dolar/TL'de yaşanan dalgalanmaların akaryakıta etkileri sürüyor.
Yarından geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 76 kuruş fiyat artışı, benzin grubunda ise 83 kuruş fiyat indirimi meydana geldi.
İstanbul'da benzinin litresi 21,16 lira, motorin litresi 23.18 liradan satılıyor.
Dün de motorine 79 kuruş zam yapılmıştı.