Benzine zam bekleniyor! 20 Eylül 2024 güncel akaryakıt fiyatları

20 Eylül 2024 itibarıyla akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam bekleniyor. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki değişiklikler, benzin ve motorin fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Peki benzine zam mı gelecek? Benzin zammı hangi tarihten itibaren geçerli olacak? İşte ayrıntılar...

20 Eylül 2024 güncel akaryakıt fiyatları (Benzine zam mı geldi?)

Salı gününden itibaren benzine 1,40 TL zam yapılacağı öngörülüyor. Vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ederken, İstanbul’daki güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde:

* Motorin: 41.74 TL/litre

* Benzin: 41.55 TL/litre

Benzin ve motorin fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Akaryakıt fiyatları hesaplanırken Türkiye'de Gümrüksüz Rafineri Fiyatı esas alınıyor. Bu fiyat, Akdeniz-İtalyan piyasasında günlük olarak yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru göz önünde bulundurularak belirleniyor. Ayrıca, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payları eklenerek nihai fiyat ortaya çıkıyor.