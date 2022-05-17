Benzine zam geldi
Benzinin litresine 1,70 TL zam geldi. Son zamla birlikte benzin fiyatları, motorin fiyatlarını geride bıraktı.
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Dolar/TL kurundaki artış akaryakıt fiyatlarına yansıdı.
17 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına litre başına 1,70 TL zam geldi.
Son zamla birlikte benzin fiyatları motorini geride bıraktı. Motorinin litresi 22,08 liradan satılıyor.
Petrol fiyatları 100 doların üzerindeki seyrini sürdürse de hafta başında Çin'den gelen zayıf ekonomik verilerin etkisiyle düşüş yaşamıştı.
Brent petrol 111 dolara gerilerken, ABD ham petrolü de 109 dolardan işlem gördü.