Benzine zam geliyor

Küresel petrol fiyatları ve Dolar/TL'de yaşanan dalgalanmaların akaryakıta etkileri sürüyor.
Yarından geçerli olmak üzere benzin grubunda 71 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
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