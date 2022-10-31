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Benzine zam geliyor

Yarından geçerli olmak üzere benzin grubunda 71 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Foreks
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Küresel petrol fiyatları ve Dolar/TL'de yaşanan dalgalanmaların akaryakıta etkileri sürüyor.

Yarından geçerli olmak üzere benzin grubunda 71 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.