Benzinin litresi 8,50 liraya dayandı

Küresel petrol fiyatlarında yaşanan artış ve dolar/TL'deki hareketliliğin etkisiyle akaryakıt ürünlerine zam yağmuru devam ediyor.

Motorin ve LPG'nin ardından zamlara bugün bir yenisi daha eklendi. Kamu desteğinde limitlere ulaşılmasıyla birlikte gelen bütün zamlar pompaya yansımaya başladı.

Benzin fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 44 kuruş zam geldi.

Böylece benzinin litresi İstanbul'da 8,39 liraya, İzmir'de 8,47 liraya, Ankara'da 8,46 liraya yükseldi.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.