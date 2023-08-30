Benzinin litresine 97 kuruş indirim

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

NTV'nin haberine göre 31 Ağustos Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 97 kuruşluk indirim geliyor.

Motorin fiyatlarında ise herhangi fiyat değişikliği yok.

İstanbul'da benzinin litresi 37 lira 78 kuruştan satılıyor. İndirimin ardından litre fiyatı 36 lira 81 kuruş gerileyecek.