Berat Albayrak'tan 'müjdeler olsun' paylaşımı

21 Ağustos 2020

Çarşamba günü katıldığı güneş paneli fabrikasının açılış töreninde Cuma günü Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağı ve bir müjde vereceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugünkü açıklamasından önce Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan #müjdelerOlsun' etiketiyle 'Haydi Bismillah' paylaşımı geldi. Paylaşımda Bakan Albayrak'a Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de eşlik ettiği görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeyi açıklayacağı konuşmasını 15.00’te yapması bekleniyor.

Bakan Albayrak paylaşımında, Necip Fazıl Kısakürek’ten alıntı yaptı ve müjdeler olsun diyerek “Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes, Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es!” dizelerini kullandı.