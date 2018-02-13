Berberoğlu'na 5 yıl 10 ay hapis cezası
CHP Milletvekili Enis Berberoğlu MİT TIR'ları davasında 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ilettiği iddiasıyla yargılanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu 5 yıl 10 ay hapisle cezalandırarak, tutukluluk halinin devamına hükmetti.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nde kamu güvenliği gerekçesiyle kapalı yapılan 2. duruşmaya, Enis Berberoğlu kaldığı Maltepe Cezaevi'nden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı.
Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan ceza dairesi, sanık Enis Berberoğlu'nun "Devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
Daire Berberoğlu'nun tutukluluk halinin de devamına hükmetti.
Kılıçdaroğlu: Mutlaka beraat edecek
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında verilen hapis cezasını asla kabul etmediklerini belirterek, "Enis kardeşim hiç üzülme. Adımın Kemal olduğu kadar eminim, bu yargılama sürecinden mutlaka beraat edeceksin." dedi."