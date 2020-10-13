Berberoğlu'nun yeniden yargılanması talebine ret

13 Ekim 2020

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM'nin verdiği hak ihlali kararının ardından Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmetti.

Anayasa Mahkemesi'nin geçtiğimiz günlerde Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasını hükmetmesine rağmen İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi kararı uygulamayı reddetti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kararın ardından TBMM'de yaptığı açıklamada, "AYM'nin aldığı karara alt yargı organı uymuyor... Ben AYM kararına uymayacağım diyor. Bir üst mahkemenin kararına bir alt mahkeme uymuyorsa burada bir sorunumuz var... Kime gideceğiz o zaman AYM kararına uymuyorum deniyorsa? Tüm milletvekillerinden istirhamımdır kendi anayasamıza sahip çıkalım." dedi.

Enis Berberoğlu'nun 2018 yılında AYM'ye yaptığı bireysel başvuruya ilişkin gerekçeli kararı 9 Ekim'de yayımlanmıştı. AYM kararında, "Seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ve kararın bir örneğinin ihlal sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine oybirliğiyle hükmetti." denilmişti.

AYM'ye yapılan başvuru, "Dokunulmazlık hakkını yeniden kazanan milletvekili hakkında yargılamaya devam edilmesi ve tutukluluğun sürdürülmesi nedenleriyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, iddia tanığının duruşmada hazır edilmemesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ve elindeki bilgileri yaydığı iddiasıyla cezalandırılması nedeniyle de ifade özgürlüğünün ihlal edildiği" iddialarına ilişkindi. Berberoğlu, MİT TIR'larına ait görüntüleri gazeteci Can Dündar'a verdiği gerekçesiyle yargılandığı davada hapis cezasına çarptırılmıştı. Daha sonra tahliye olan Berberoğlu'nun milletvekilliği ise hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle 2020 Haziran ayı başında TBMM'de düşürülmüştü.

Kaynak: Reuters