Beş ilde 10 taşınmaz özelleştirilecek

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Kırklareli, Balıkesir, Bayburt, Kocaeli ve Antalya'da bulunan toplam 10 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek. Konuya ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlana göre, Kırklareli'nin Babaeski ilçesi Alpullu Mahallesi'nde iki, Balıkesir'in Altıeylül ilçesi K. Bostancı Mahallesi'nde bir, Bayburt merkez Konursu Mahallesi'nde bir taşınmaz için ihale düzenlenecek. Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Kurtyeri Mahallesi ile Körfez ilçesi Yarımca Mahallesi'nde birer, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kırcami Mahallesi'nde üç ve Manavgat ilçesi Kızılağaç Mahallesi'nde bir taşınmaz da satışa çıkarılacak.

İhaleler 'pazarlık' usulüyle gerçekleştirilecek

İhaleye katılmak isteyenlerin Kırklareli, Balıkesir ve Bayburt'taki taşınmazlar için 24 Mart'a, Kocaeli'ndekiler için 25 Mart'a, Antalya'dakiler için ise 26 Mart'a kadar teklif sunması gerekiyor.

Söz konusu ihaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alınması ve ardından görüşmeler yapılması suretiyle 'pazarlık' usulüyle gerçekleştirilecek.