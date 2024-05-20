Beş jandarmanın yaralandığı patlamada bomba düzeneği için yeni iddia

Tokat’ın Erbaa ilçesinde Jandarma ekipleri ihbar üzerine bir bağ evine gitti. Ekiplerin eve girdiği sırada bombanın infilak etmesi sonucu beşi personel yedi kişi yaralandı. Olaya ilişkin soruşturma kapsamında düzeneği kurduğu öne sürülen İsmail G. ve yardım ettiği iddia edilen Turgay Ö., gözaltına alındı. Zanlılar bugün Erbaa Adliyesi'ne sevk edildi.

İsmail G. adliyeye götürüldüğü sırada gazetecilerin “Bomba düzeneğini siz mi yaptınız” sorusuna cevap vermedi. Komando timleri ve polis ekipleri duruşmanın sürdüğü adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken adliyeye sevk edilen şüpheliler İsmail G. ve Turgay Ö. tutuklandı.

İHA'nın haberinde, düzeneğin neden yerleştirildiğine dair iddialara yer verildi. Buna göre patlamanın meydana geldiği evin sahibinin oğlu M.S.C.K. ile İsmail G.'nin eşi arasında gönül ilişkisi olduğu, aralarında çıkan husumet nedeniyle evini terk ederek önce İstanbul’a, oradan da Samsun’a taşındığı ve sonrasında eşinden boşanması ihtimali üzerine düzeneği kurduğu öne sürüldü.