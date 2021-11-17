Beş vekilin dokunulmazlık dosyası TBMM'de
CHP'li Özgür Özel'in de arasında bulunduğu 5 vekilin dokunulmazlık dosyaları, TBMM'ye sunuldu.
İki CHP'li, üç HDP'li milletvekiline ait Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığı'nca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.
CHP'li Özgür Özel'in yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ile HDP Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın da fezlekeleri Karma Komisyon'a sevk edildi.