Beşikçioğlu: Şu dakikadan sonra senaryoyu biz yazacağız

"Behzat Ç." karakteriyle bilinen sanatçı Beşikçioğlu, aday tanıtım toplantısı kapsamında CHP'nin Bülent Ecevit Siyaset Okulu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Ankara'daki ilçelerde partilerinin belediye başkan adaylarının yavaş yavaş belirlendiğini ifade ederek, "Büyük ilçelerimizden ve bu seçim döneminin, kazanmaya yakın olduğumuz, hatta verilere göre kazanacağımız gözüken ilçelerden bir tanesi Etimesgut. Biz Sayın Beşikçioğlu'nun ya da Behzat Ç'nin, ben sık sık karıştırıyorum. Bazen 'Behzat' diyesim geliyor. Behzat Ç'nin Etimesgut'a çok yakışacağına yürekten inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Bu diyaloğa Beşikçioğlu, "Bence Vali de yakışır efendim." diye yanıt verdi.

"'Seyirci' olarak adlandırdığım yurttaşlarımızı 'seçmen' olarak adlandıracağız"

Adaylığının çok heyecan verici bir durum olduğunu belirten Beşikçioğlu ise, "Onca dizi, film ve onca yaratılan karakterlerin içinde her seferinde kendimden bir parçayı, hayata ve toplumu algılama biçimimi ve onların içerisinden örnek olacak durumları yakalayıp çıkarmak için uğraştım. Bu zamana kadar yaklaşık bir 30 yıl geçmiş sanatla iç içe. Şimdi değişen tek şey, 'seyirci' olarak adlandırdığım yurttaşlarımızı 'seçmen' olarak adlandıracağız." diye konuştu.

Etimesgut'taki genç nüfus oranına dikkati çeken Beşikçioğlu, "Eskiden senaryoları okuyup karakterleri çıkartıyorduk ama sanırım şu dakikadan sonra senaryoyu biz yazacağız. Ondan sonra yazdığımız bu senaryoyu gelecekte seyrettiği zaman umarım hepimiz büyük bir keyif alırız. Amacım bu." ifadelerini kullandı.

"Mansur Bey'le biz hep görüştük"

Adaylık öncesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüşüp görüşmediğine ilişkin soru üzerine Beşikçioğlu, "Mansur Bey'le biz hep görüştük. Dizi filmlerimiz olduğu zaman, ne yapacağımızı kendilerine anlattık. Ankara'daki arzu ettiğimiz sanat etkinliklerinin ya da sosyal dünyanın nasıl olması gerektiğini, hep etüt ettik." yanıtını verdi.

Mansur Yavaş'ın kendisi için çok değerli bir isim olduğunu ifade eden Beşikçioğlu, "Mansur başkanımla benim asla bir sıkıntım olmaz. Mansur başkanımın da benimle asla bir sıkıntısı olamaz. İkimiz de Angaralıyız." şeklinde konuştu.

"İlk şartım oydu benim"

Beşikçioğlu, bir gazetecinin belediye başkanı seçilmesi halinde sanat kariyerinin devam edip etmeyeceğine ilişkin sorusu üzerine, şu yanıtı verdi:

"İlk şartım oydu benim. Çünkü benim halkımızla iletişim kurma biçimim, hazırladığımız repertuvarlarda gizli. Çıktığımız zaman onlarla kucaklaşmamız, farkındalıklarımızı seyircilerimizin fark etmesi bizim için çok değerli oldu. O yüzden dedim ki, 'benim sahneyi bırakmam doğru olmaz', evet 650 bin kişinin belediye başkan adayıyım ama 80 milyonun sanatçısıyım. Bu bağlamda da örgüt bana bu konuda tam desteği verdi açıkçası. Yok öyle bir şey gerçek olmaz. Ben hobi olarak sanatımı yapmaya devam edeceğimi düşünüyorum."

Adaylık teklif sürecinin nasıl işlediğine dair açıklamalarda bulunan Beşikçioğlu, telefonla arandığını ve sonrasında görüşmeye davet edildiğini ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile sohbetleri sonrasında ikna olduğunu ve "hayır" diyemediğini dile getiren Beşikçioğlu, genç bir ekiple çalışacağını ve gençlerle Etimesgut'u çok daha iyi yerlere getireceklerini söyledi.