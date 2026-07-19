Beşiktaş Avrupa Ligi maçı ne zaman? Beşiktaş - FC Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

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UEFA Avrupa Ligi'nde eleme heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Beşiktaş, Avrupa'da Midtjylland ile karşılaşacak. Mücadeleye sayılı günler kaldı ve "Beşiktaş - FC Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu artıyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Avrupa Ligi maçı ne zaman?

Beşiktaş - FC Midtjylland maçı 23 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 21.00’de başlayacak. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma, S Sport Plus platformundan canlı ve şifreli olarak ekranlara gelecek.

Beşiktaş, Midtjylland maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka ekibi Midtjylland ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Vincenzo Italiano’nun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, sahada yapılan taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, çalışmalarını yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.