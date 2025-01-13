Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat kimdir, nereli, neden gözaltına alındı?

Savcılık, Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki bir suç örgütünün belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini domine ettiğini tespit edince düğmeye bastı. Başlatılan soruşturma kapsamında 47 isimle belirkte CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de yer aldı.

Suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, vergi usul kanununa muhalefet ve mal varlığı değerlerini aklamak suçlamalarıyla gözaltına alınan Başkan Rıza Akpolat kimdir, nerelidir merak edilmeye başlandı.

Rıza Akpolat Kimdir ?

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat 1982 yılında İstanbul'da doğdu. Sakarya Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi okudu.

2006-2008 yılları arası Bahçelievler Gençlik Kolu Yöneticiliği, 2009-2011 arası Bahçelievler İlçe Yöneticiliği, Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcılığı, 2011-2015 yıllarında ise Bahçelievler İlçe Başkanlığı yaptı.

7 Haziran 2015 genel seçimlerinde CHP'den 25. Dönem milletvekili adayı olan Rıza Akpolat, yine CHP'den katıldığı hem 2019'daki hem de 2024'teki yerel seçimlerde oyların çoğunluğunu alarak Beşiktaş Belediye Başkanı oldu.

Aslen Erzincanlı olan Akpolat'ın ilk eşi Derya Akpolat'tan iki kızı vardır. Akpolat 21 Temmuz 2024'de eski CHP İstanbul Kadın Kolları Başkanı Yeşim Yankılıç ile evlenmiştir.