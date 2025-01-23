Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman oldu (Ömer Rasim Şişman kimdir?)

Rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın 17 Ocak'ta tutuklanmasının ardından yerine vekalet edecek isim belli oldu.

Şu ana kadar görevden alınan başkanların yerine kayyum atanırken, Beşiktaş'ta başkan vekilini Belediye Meclisi seçti. Yapılan seçimde Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Ömer Rasim Şişman oldu.

Ömer Rasim Şişman kimdir?

Ömer Rasim Şişman 1991 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Kahramanmaraş’ta tamamlayan Şişman, Haliç Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünü dereceyle bitirdi. Aynı üniversitede İşletme yüksek lisansı yaptı.

Uzun yıllar CHP'de çeşitli görevler alan ve Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) başkanlığını da yürüten Şişman, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Beşiktaş’tan Beşiktaş ve İBB meclis üyesi olarak seçildi. Şişman ayrıca İBB meclisi CHP grup sekreterliği görevini de sürdürüyor.