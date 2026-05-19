Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon: 5 kişi gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, “rüşvet almak” ve “mal varlığı değerlerini aklama” iddialarıyla aralarında eski belediye başkan yardımcısı ile meclis üyelerinin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda dijital materyallere de el konuldu.
Başsavcılığın açıklamasına göre, soruşturma İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülüyor.
Dijital materyallere el konuldu
Soruşturma çerçevesinde, aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı ile belediye meclis üyelerinin de yer aldığı 5 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Operasyon kapsamında adreslerdeki arama çalışmalarının sürdüğü, ayrıca dijital materyallere el konulduğu aktarıldı.
Gözaltına alınan isimler şu şekilde açıklandı:
-Eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet Çalı
-Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri Yöneticisi Bülent Karakaş
-Sarbel Organizasyon Büro İşçisi Özlem Demir Karakaş
-Eski Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi Oylum Işık
-Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi İlker Uluer