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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın COVID-19 testi pozitif çıktı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın COVID-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın COVID-19 testi pozitif çıktı
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Beşiktaş Kulübü Sağlık Kurulu Koordinatörü Dr. Tekin Kerem Ülkü'nün kulüp sitesinde yer alan açıklamasında, "Futbol takımımızın Süper Lig’in 1. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabaka öncesinde TFF'nin 'Futbola Dönüş Protokolü' çerçevesinde yapılan rutin COVID-19 tarama testlerinde, teknik direktörümüz Sergen Yalçın'da pozitif sonuca rastlanmıştır. Yalçın’ın yapılan klinik değerlendirmesinde herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte, gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA

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