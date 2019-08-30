Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in rakipleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un grupları ve karşılaşacakları rakipleri belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek gruplar Monaco’daki kura çekimi ile belli oldu.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Portekiz'in Braga, İngiltere'nin Wolverhampton ve Slovakya'nın Slovan Bratislava takımlarıyla eşleşti.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda İsviçre'den Basel, Rusya'dan Krasnodar ve İspanya'dan Getafe ile eşleşti.
Medipol Başakşehir ise UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda İtalya'dan Roma, Almanya'dan Borussia Mönchengladbach ve Avusturya'dan Wolfsberger ile eşleşti.
Avrupa Ligi’nde grup maçları, 19 Eylül’de başlayıp 12 Aralık’ta sona erecek.