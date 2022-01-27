Beşiktaş'ın eski yöneticisi Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

Beşiktaş Kulübü'nün eski yönetim kurulu üyesi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy'de bir restoranda kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Olay, saat 00.30 sıralarında Bakırköy Yeşilköy Mahallesi Cümbüş sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu şoförü ile birlikte Bakırköy'de bulunan balıkçılar çarşısında bir restoranda yemek yerken kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Olay yerindeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekibi ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Silahlı saldırı sonrası ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şoförü ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis saldırıyla ilgili çalışma başlattı.

Beşiktaş'tan Mahmutyazıcıoğlu için başsağlığı mesajı

Beşiktaş Kulübü, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski yönetim kurulu üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yayımlanan mesajda, "Eski yönetim kurulu üyelerimizden Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi. (İHA-AA)