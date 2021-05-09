Beşiktaş’ın meydanları denizle buluşuyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Beşiktaş Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek olan Beşiktaş Meydanı’nın çehresini geliştirme ve düzenleme çalışmaları kapsamında ilk adım atıldı. Proje kapsamında Barbaros Bulvarı'ndan Ortaköy'e dönüşte kullanılan tarihi üst geçit kaldırılarak çalışmalara başlandı.



Koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 günlük sokağa çıkma yasağını fırsata çeviren İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi, Beşiktaş’taki Meydanları düzenleme projesi kapsamında çalışmalara başladı. Meydan projesi düzenleme çalışmalarının ilk adımı atıldı. İBB ve Beşiktaş Belediyesi iş birliğiyle gerçekleşen çalışma kapsamında artık işlevsiz hale gelen Beşiktaş ve Ortaköy’ü birbirine bağlayan köprünün yıkımı gerçekleştirildi.



“Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na Beşiktaş halkı adına teşekkür ediyorum”



Çalışmalara katılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, kapanma dönemini fırsata çevirerek Beşiktaş meydan düzenleme çalışmalarını önceleyen İstanbul Büyükşehir belediyesi ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na teşekkür etti ve projenin öneminden bahsederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi: “Bugün Beşiktaş açısından tarihi bir gün. Beşiktaş Meydanı İstanbul’un kalbi denilecek noktalardan bir tanesi. İnsan sirkülasyonunun ve trafik yoğunluğunun çok fazla olduğu yerler. Dolayısıyla burada yapılacak düzenlemelerin çok önemli katkıları olacağını düşünüyoruz. Bu yıkılan köprü işlevini yitirmiş, daha çok otopark olarak kullanılan ve artık güvenirliliğini de yitirmişti. Bu köprüden hem vatandaşlarımız hem de esnafımız oldukça rahatsızdı. Ayrıca bu köprü vatandaşlarımızın denizle bağlantısını kesiyordu. Biz göreve gelirken meydanlarımızı düzenlemeye, vatandaşlarımızı denizle buluşturmaya söz vermiştik. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyemizle beraber sözümüzü tutuyoruz.



“Yeşille denizin bir arada olacağı Beşiktaş Meydanı’nı İstanbul’a kazandıracağız’’



“Üst geçidi kaldırıyoruz. Yeşille, denizle bitişik bir meydanı Beşiktaş’ımıza ve İstanbul’umuza kazandırmış oluyoruz. Beşiktaş’ta yaşayan komşularımız bize defalarca, 50-60 yıldır burada ikamet eden vatandaşlarımız bize “Denizle buluşamıyoruz, Beşiktaş’ın nimetlerinden faydalanamıyoruz, buraları kamuya açın” dediler. Sağ olsun İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu bu sorunu öncelikleri arasında gördü ve Beşiktaş’taki altyapı sorununu çok kısa bir zamanda çözdü. Altyapı sorunundan sonra da, üst yapının yenilenmesini sağlamaya başladı. Bu meydan da bizim için bu kapsamda çok önemliydi."



“Beltaş Sosyal Tesisleri ve Beltaş Kitap Kafeyi de en kısa sürede Beşiktaş’a kazandıracağız’’



Akpolat, Beşiktaş Meydan projesinin detaylarını anlatırken vatandaşlara bir de müjde verdi:



“Öncelikle burası yeşil bir meydan olacak. Bu köprü de ortadan kalktıktan sonra Barbaros Bulvarı’ndan aşağıya inen vatandaşlarımız denizi direkt görebilecekler. İDO İskelesi’nin olduğu yerde Beşiktaş Belediyesi BELTAŞ Sosyal Tesisleri’ni açıyoruz. Buradaki komşularımıza 300 m2’si kitap kafe, 900 m2’si de sosyal tesis olarak hizmet verecek bir yaşam alanı daha sunacağız. Orada vatandaşlarımız hem denizle buluşacaklar hem ucuza hizmet alabilecekler.’’



“Kentsel tasarım projesini hayata geçiriyoruz’’



Beşiktaş Meydanı’nın Cumartesi Pazarına kadar düzenleneceğini belirten Akpolat sözlerini şöyle sürdürdü:



“Hem Çarşı içini, Köyiçi'ni düzenleyeceğiz hem Ihlamurdere Caddesi’nde kentsel tasarım projesini de hızlıca hayata geçireceğiz. Şimdi bunun adımları atılmaya başlandı. Bu köprü de oradan kalktıktan sonra, Barbaros Bulvarı’ndan aşağıya inen vatandaşlarımız denizi direkt görebilecekler. Burada yeşil bir meydan tasarlanacak. Vatandaşlar bu köprüye gerek duymadan Barbaros Meydanı’nda gerçekleştirilecek sinyalizasyonu kullanarak Ortaköy tarafına gidebilecekler. Şimdi buranın yenilenecek olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Gerçekten İstanbul’a yakışır, Beşiktaş’a yakışır bir meydanı İstanbul Büyükşehir Belediyemizle beraber halkımıza kazandıracağız.”