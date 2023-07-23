Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan'a trafikte saldırı
Beşiktaş Kulübü, savunma oyuncusu Emrecan Uzunhan'ın karıştığı trafik kazası sonrası saldırıya uğradığını ve uyluk arka adale grubu tendon bölgesinde 4. derece hasar tespit edildiğini açıkladı.
Beşiktaş Kulübü, futbolcunun saldırıya uğradığını açıklamayla duyurdu.
Açıklamada, Uzunhan'ın dün hasarla sonuçlanan zincirleme trafik kazasına karıştığını, kazanın ardından tutanak tutma işlemi sırasında 'trafik magandası'nın saldırısına uğradığı kaydedildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi: "Saldırının ardından Acıbadem Bakırköy Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesi neticesinde, uyluk arka adale grubu tendon yapışma bölgesinde (biseps femoris, semimembranosus) 4. derece hasar saptanan oyuncumuzun cerrahi tedavisine başlanmıştır."
Beşiktaş saldırıyı kınayarak adli sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.
Saldırgan yakalandı
AA'nın aktardığına göre kaza dün akşam İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki Sahil Kennedy Caddesi'nde bulunan benzin istasyonunun önünde meydana geldi. Uzunhan yönetimindeki otomobilin de aralarında bulunduğu üç araç trafik kazasına karıştı.
Kaza tutanağı tanzimi sırasında taraflardan F.B ile Uzunhan arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında Uzunhan'ı darbedip sözlü hakarette bulunan F.B., olay yerinden ayrıldı.
Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli F.B'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin, işlemlerinin ardından "darp", "hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.