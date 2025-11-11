Google Haberler

Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal'dan suç duyurusu

Hakemlere yönelik bahis soruşturmasında adı geçen ve Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, hakkındaki iddialara ilişkin suç duyurusunda bulunmak üzere İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 hakemin bahis hesabının bulunduğu ve 152'sinin aktif bahis oynadığının tespit edildiğini duyurmuş bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

Soruşturmada adı geçen isimlerden Necip Uysal, kendi kimlik bilgileri ile bahis oynandığını öne sürerek suç duyurusunda bulunmak üzere İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, soruşturmanın ardından Necip Uysal'la birilikte 1024 futbolcuyu tedbirli olarak PFDK'ye sevk etmişti.

