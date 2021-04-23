Beşiktaş'ta 23 Nisan, çeşitli etkinliklerle kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Beşiktaş’ta sabah düzenlenen resmi tören kutlamalarıyla başladı. Bu sene 101. yılı kutlanan TBMM’nin kuruluşu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları geçen sene olduğu gibi bu yılda koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirildi. Beşiktaş Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen resmi törene Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve ilçe protokolü katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Başkan Rıza Akpolat tüm vatandaşlar adına Beşiktaş Atatürk Cumhuriyet ve Demokrasi Anıtı'na çelenk sundu.

Atatürk'ün sevdiği parçalar çalındı

COVID-19 tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı için meydanlar geçen sene olduğu gibi bu sene de boştu. Beşiktaş Belediyesi de ilçe sakinlerine bayram coşkusunu yaşatmak için bütün mahalleleri ve sokakları Atatürk’ün sevdiği parçaları ve Milli Mücadele'yi anlatan marşları ses aracından çaldı.

Bayramı evlerinde geçiren çocukların fotoğrafları ve videoları Beşiktaş Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarında Online Geçit Töreni düzenlenerek paylaşılıyor.

Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara kazandırdığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Çırağan Caddesi Atatürk fotoğraflarıyla bilinen duvarları Atatürk’ün çocuklarla çekilmiş fotoğraflarıyla donattı. Fotoğrafların üzerinde yer alan QR kodları okutanlar Atatürk ve Cumhuriyet Çocukları Dijital Albümünü görüntüleyebiliyor.

Çocuklar, 'Hazine Avı' oyunu oynadı

Beşiktaş Belediyesi ve Öğrenme Meraklıları (ÖMEK) tarafından düzenlenen 'Beşiktaş’ta Bir Telaş Bir Telaş 23 Nisan' etkinliğinde bir araya gelen çocuklar, Beşiktaş’ın farklı lokasyonlarında Hazine Avı oyunu oynadı. Can dostlarına Abbasağa Park’ında mama veren çocuklar, oyunun son bölümünde Yurttaş, Candaş, Arkadaş ve Oyundaş kelimelerini oluşturdu. Ardından çocuklar, Beşiktaş Vodafone Park Stadı’nda "Atatürk’ün izinde hep yanınızda Beşiktaş" pankartıyla toplu fotoğraf çekildi.

"Pandemi nediyle evlerimizdeyiz, ama heyecanızmız dorukta"

Sosyal medya hesabından paylaştığı video ile herkesin bayramını kutlayan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, şu ifadelere yer verdi: "Sevgili Çocuklar Ata’mızın sizlere armağanı ülkemizin ilk bayramı 23 Nisan’ı bu yıl yine evlerimizde kutluyoruz. Salgın tehlikesi ortadan kalktığında Beşiktaş’taki parklarımızda ve oyun alanlarımızda evde geçirdiğimiz bu günleri telafi edeceğiz. Sizler evlerinizde salgının geçmesini beklerken bizlerde boş durmuyor Beşiktaş’ı daha da güzel bir semt haline getirmeye çalışıyoruz. Bayramları birlikte el ele coşkuyla kutlamak gibisi yok ama bu yıl 23 Nisan’da da pandemi nedeniyle evlerimizdeyiz. Olsun, heyecanımız, coşkumuz yine dorukta! Ata’mızın çocuklara armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."