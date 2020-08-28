Beşiktaş’ta 30 Ağustos’a özel ‘zafer yolu’ sergisi düzenlenecek

28 Ağustos 2020

Beşiktaş Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. Yılına özel ‘Zafer Yolu Sergisi’ düzenleyecek. 29-30 Ağustos günlerinde Barbaros Meydanı’nda vatandaşlara açık olacak sergi de Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale Savaşı’ndan başlayarak Milli Mücadele’yi gerçekleştiği ‘Zafer Yolu’ tarihine kadar olan süreç güncel fotoğraflarla anlatılacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. Yılı kutlamaları kapsamında Beşiktaş’ta ‘Zafer Yolu Sergisi’ düzenlenecek. Milli Mücadele’nin başlatıldığı noktada Beşiktaş Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının en özel fotoğrafları 29-30 Ağustos günlerinde Beşiktaş Barbaros Meydanı’nda sergilenecek.. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da sergiyi ziyaret ederek vatandaşlarla 30 Ağustos ruhunu hep birlikte yaşayacak.

Tarihi zaferin ülkemiz adına önemine değinen Başkan Rıza Akpolat; ‘’30 Ağustos, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bağımsızlık yolunda verilen milli mücadelenin başarıyla taçlandığı tarihtir. Çok büyük fedakârlıklarla kurtuluşu için savaşmış bir halkın zafer günüdür. Milli mücadelenin ilk adımının 16 Mayıs 1919’da Beşiktaş’tan atılması bizim için büyük bir gurur kaynağı. ‘Zafer Yolu’ sergimizle istedik ki, vatandaşlarımız milli mücadelenin temeli Çanakkale Savaşı’ndan başlayarak, zafer yolunda yaşananlara adım adım tanıklık etsinler. Bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz, tarihimizde dönüm noktası olan bu halk hareketini, her daim hafızalarda taze tutmak bizim vazifemiz.” dedi.