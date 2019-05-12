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Beşiktaş'ta Fikret Orman yeniden başkan

Beşiktaş Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Fikret Orman, yeniden başkan seçildi.

Beşiktaş'ta Fikret Orman yeniden başkan
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Beşiktaş Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda 17. sandık sonunda 2423 oy alan Fikret Orman, 5. kez başkan seçildi.