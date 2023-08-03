Beşiktaş'ta korkunç cinayet!

Beşiktaş Çarşı Sinanpaşa Mahallesi Köyiçi Sokak’ta saat 01.15 sıralarında yaşanan olayda, motosikletiyle seyrederken Sertan Taylan Hayal, silahla açılan ateş sonucu vurularak yere düşmüş ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

Saldırgan genç hastanede hayatını kaybetti

Beyoğlu'ndaki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Sertan Taylan Hayal (24) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Öldürülen Sertan Taylan Hayal'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu ortaya çıktı. Saldırı esnasında sokakta yürüyen Burak O. ve Önder Atakan K.'nin açılan ateş sonucu yaralandığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan 2 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisine ulaşıldı.