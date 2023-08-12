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Beşiktaş'ta tadilattaki binada çökme: Bir kişi enkaz altında

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde restorasyon halindeki 3 katlı ahşap binada meydana gelen kısmi çökmede 1 kişi göçük altında kaldı.

Haber Merkezi
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Kuruçeşme Mahallesi Arnavutköy Kuruçeşme Caddesi'nde restorasyon çalışması yürütülen 3 katlı ahşap binanın bir kısmı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Göçük altında kalan 2 kişiden biri çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. 

Ekiplerin göçük altındaki kişiyi arama kurtarma çalışması sürüyor.