Beşiktaş'ta tadilattaki binada çökme: Bir kişi enkaz altında
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde restorasyon halindeki 3 katlı ahşap binada meydana gelen kısmi çökmede 1 kişi göçük altında kaldı.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kuruçeşme Mahallesi Arnavutköy Kuruçeşme Caddesi'nde restorasyon çalışması yürütülen 3 katlı ahşap binanın bir kısmı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
Göçük altında kalan 2 kişiden biri çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.
Ekiplerin göçük altındaki kişiyi arama kurtarma çalışması sürüyor.