Beşiktaş'ta temizlik personeli, çöpte vücudunda yanık ve kesikler olan bebek cesedi buldu

Ortaköy Çevirmeci Caddesi'nde sabah saatlerinde temizlik yapan Beşiktaş Belediyesi personeli, çöp konteynerinin kenarına bırakılmış bebek cesedi gördü.
Temizlik personelinin bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Vücudunda yanıklar ve kesikler olduğu görülen bebeğin yeni doğduğu ve göbek kordonunun kesildiği anlaşılırken, cinsiyeti belirlenemedi.
Polisin olaya ilişkin araştırması sürüyor.