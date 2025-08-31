  1. Dünya Gazetesi
Beşiktaş'ta temizlik personeli, çöpte vücudunda yanık ve kesikler olan bebek cesedi buldu

Beşiktaş’ta sabah saatlerinde temizlik çalışması yapan belediye personeli, çöp konteynerinin yanında bebek cesedi buldu.

Ortaköy Çevirmeci Caddesi'nde sabah saatlerinde temizlik yapan Beşiktaş Belediyesi personeli, çöp konteynerinin kenarına bırakılmış bebek cesedi gördü.

Temizlik personelinin bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Vücudunda yanıklar ve kesikler olduğu görülen bebeğin yeni doğduğu ve göbek kordonunun kesildiği anlaşılırken, cinsiyeti belirlenemedi.

Polisin olaya ilişkin araştırması sürüyor.

