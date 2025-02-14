Beşiktaş'ta yolun karşısına geçmek isteyen kadın hafriyat kamyonunun altında kaldı

Kaza saat 11.00 sıralarında Beşiktaş İlçesi Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen kimliği henüz öğrenilemeyen bir kadın, seyir halinde olan 34 DP 9125 plakalı hafriyat kamyonunun altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan talihsiz kadın, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan kamyon şoförü ise polis merkezine götürüldü. Bu sırada kamyon şoförü kazanın nasıl olduğu sorusu üzerine, "Kadın kendisi girmiş kamyonun altına. Nasıl olduğunu anlamadım" diye cevap verdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.