Besim Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı seçildi. Yapılan seçimin ardından Dutlulu'nun hayatı araştırılmaya başlandı. Yoğun şekilde "Besim Dutlulu kimdir" sorusu geliyor.

Besim Dutlulu kimdir?

1979 yılında Manisa’nın Akhisar ilçesinde doğan Besim Dutlulu, ilköğretim yıllarını Akhisar Misak-ı Milli İlköğretim Okulu’nda tamamladı. Çocukluk yılları Akhisar’da, şimdiki öğretmenevi, Eski Tekel binası karşısında bulunan evinde ve onun çevresindeki sokaklarda geçti. Ortaokul ve Liseyi İzmir’de yatılı okulda okuduktan sonra Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun olup mesleki yaşama atıldı.

10 sene boyunca Manisa Eczacı Odası Akhisar İlçe Temsilci Yardımcılığı, ardından Eczacı Odası Akhisar İlçe Temsilcisi olan Besim Dutlulu, dönemin Manisa Eczacı Odası Başkanı, şimdiki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte önemli projelere ve sektörde adlarından söz ettiren çalışmalara imza attı.

Akhisar’da mesleki ve toplumsal konularda çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve derneklerde görev alan Dutlulu, bazılarının yönetiminde de görev aldı. Mesleki kooperatifler olan EDAK, ÇEKOP ve FARMAKOOP üyesidir.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Yerel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı olarak girdiği Akhisar Belediye Başkanlığı görevini yüzde 55,40 (61 bin) oy alarak kazandı. 5 yıllık görevinin ardından Akhisar halkının takdirini kazanan Besim Dutlulu, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde yüzde 59,27 (66 bin) oy oranı ile bir kez daha Akhisar Belediye Başkanı olarak seçildi.

Belediye başkanlığı görevi süresi boyunca Akhisar halkının ihtiyaçlarına yoğunlaşarak ilçeyi daha yaşanabilir bir hale getiren Besim Dutlulu’nun babası Ahmet Dutlulu da 1994-1999 yılları arasında Doğru Yol Partisi’nden Akhisar Belediye Başkanı olarak ilçeye birçok eser ve hizmet kazandırdı.

Besim Dutlulu, 2019 yılından bu yana birçok projede Akhisar’a önemli katkılar sağlayarak çalışmaları ile kentin gelişimine büyük katkı sağladı. Akhisar’ı ilgilendiren çok önemli süreçlerde ilçenin ve ilçe halkının hakkını savunan bir çizgide yer aldı.

2005 yılında Akhisar’da eczanesini açan Besim Dutlulu, aynı yıl, üniversiteden sınıf arkadaşı olan Özge Dutlulu ile evlendi. Eşi Özge Ekmen Dutlulu da Akhisar Hürriyet Mahallesindeki eczanesinde mesleğini icra etmektedir. Ege ve Simge isimli ikiz çocukları var. Çalışkanlığı, güleryüzü ve halkın içinde olması sebebiyle birbirinden farklı birçok anket firmasının yaptığı anket çalışmalarında Türkiye’nin en başarılı belediye başkanları arasında yer aldı.