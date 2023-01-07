Beşinci Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi’nde ödüller dağıtıldı

Beşinci Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi’nin açılış konuşmasını Türkiye’de İş Dünyası dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve YAPDER Başkanı Celal Toprak yaptı. Toprak, “Kadınlara zirve yapma konusunda çok başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü kadınlarla iş yapmak çok zor ve ayrıntı gerektiriyor. Kadınlardan çok şey öğreniyoruz. Bugüne kadar dergide kadınların başarılı hikayelerini hiçbir ayrıntıyı atlamadan sizlerle buluşturduk. ‘Kadınlar dünyayı kurtaracak’ dedik ve demeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Zirvenin başkanlığını yapan Senur Akın Biçer zirve ile ilgili şu değerlendirmeleri yaptı: “YAPDER önderliğinde başlayan Kadın Zirvesi geleneksel hale geldi. Her yıl güçlenen zirvemiz ekonomiye katkı sağlar bir hal aldı. Bugünün en anlamlı konusu Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına giriyor olmamız. Güçlü kadın güçlü toplum, güçlü toplum ise güçlü bir ekonomi demektir. Zirvemizin yeni ufuklar açmasını diliyorum ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Kadınların iş hayatında daha etkin söz sahibi olması konusunda elini her daim taşın altına koyan Türkiye’de İş Dünyası dergisi ve YAPDER iş birliğinde düzenlenen zirvede, Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Alvimedica Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Alaton moderatörlüğünde bir panel düzenlendi. Panel başlığı “Cumhuriyetin 100’üncü yılında dijitalleşen dünyada kadın faktörü” olarak belirlenirken konuşmacılar ise şu isimlerden oluştu; Reis Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Işılay Reis Yorgun, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Kübra Orakçıoğlu Kazan, Kebo A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çiğdem Kıral ve Turkaş Gıda Yönetim Kurulu Başkanı & İstanbul Anadolu Yakası OSB Başkanı Murat Çökmez.

Konuşmacılar zirvede fikirlerini kısaca şu şekilde ifade ettiler:

Işılay Reis Yorgun:

Bizlerde ihracatçılar birliğinde ihracata ilham veren kadınlar platformu oluşturduk ve burada 8 kadın üreticimizle başladık. Tarımda dijitalleşme konusunu çok önemsiyoruz ve bu alanda sıkı çalışmalar yapıyoruz. Her neslin kadını farklı tarih yazar. Dijital tarımı devreye alabilmek için Niğde’nin Çarıklı Köyü’nde sözleşmeli üretimle aile çiftçiliği yaptık. Ülkemizde hiç ekilmemiş olan kırmızı fasulye ve siyah fasulye gibi ürünlerin üretimini yaptık.

Kübra Orakçıoğlu:

Kadınları ne yazık ki dijital şirketlerde yüzde 2’lik bir kısımdalar. Bugün Z kuşağı ve Alfa’nın cinsiyet ile ilgili hiçbir ayrımı yok. Kadınların iş dünyasında daha etkin olması için çalışmalar yapmamız gerekiyor. Dijitalleşmeye çok önem verdiğimiz için Orka Holding’de metaverse dünyasına açıldık.

Çiğdem Kıral:

27 yıllık girişim hikayem var. Eşimle evlenmeye karar verdiğimizde annemin tek şartı Antakya’da oturmamızdı. Eşimin işi Ankara’da olduğu için ne yapacağımız konusunda çok kararsızdık ve ne yapabiliriz diye düşünürken Kebo Tavuk Döneri’ni bulduk. Yönetim kurulumuzda iki tane Z kuşağı var. 10 mağazamızda az insanla çok daha verimli bir şekilde kar getiren işletmeye sahip olduk. Toplumun yarısı kadın diğer yarısı da kadınların doğurduğu erkekler. Bu sebeple biz pozitif ayrımcılık değil, eşit haklar istiyoruz.

Murat Çökmez:

Kardeşlerimle birlikte annemin önderliğinde bir gıda şirketi kurduk. Birgün annem bir toplantıda dünyanın en büyük yemek firması olmalıyız hedefimiz ve hayalimiz bu olmalı dedi. Biz o günkü hedefle şirketi kurduk. Aradan yıllar geçti 2019 yılında biz dünyanın en büyük firmasıyla Türkiye’de ortaklık yaptık. Bugün Türkiye’nin en büyük altıncı işvereniyiz 32 bin çalışanımız var. OSB’de çalışan personelimizin yüzde 54’ü kadın.

Zirvede ödül alan başarılı kadınlar

Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner

Kale Group Yönetim Kurulu Başkanı & CEO’su Zeynep Bodur Okyay

Doğuşçay Yönetim Kurulu Üyesi Harika Karahan Batallı

Taç Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Esra Kuştemir

Garanti Bankası BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu

Cam Tavanı Delen Kadınlar Platformu Başkanı Asuman Karaşabanoğlu

Hisar Çatal Kaşık Yönetim Kurulu Üyesi Aslı Erdoğan

Wilo Türkiye Pazarlama Müdürü Banu Kiper

ORTAR Yönetim Kurulu Üyesi Sevim Yavuz

Tarkito Baby Kids Kurucusu Berna Kekeç

Haberler.com Genel Yayın Müdürü Bedia Teymur

Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde Hücre İskeleti Araştırma Laboratuvarı Kurucusu Doçent Dr. Elif Nur Fırat Karalar

Sunucu, Yazar ve Sağlıklı Yaşam ve Yoga Koçu Ece Vahapoğlu

Vartabi Genel Müdürü Gonca Soyluoğlu

Redstone Yönetim Kurulu Başkanı Evrim Kırmızıtaş Başaran

NG Hotels & Resorts İcra Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür

Yalova Tarım A. Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Akcan

Gayrimenkul Geliştirme Direktörü Sermin Akın Kurt

L’Oréal Türkiye Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen

Hayal Bahçe’den Kurucusu Kübra Özmen Kutanoğlu

Ulusoy Un Şirketler Grubu Kurucu Ortağı Nevin Ulusoy

Sarıyer ve Civarı Girişimci Kadın, Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatifi Başkanı Sayın Peyker Şimşek

BonaBant Yönetim Kurulu Başkanı Nida Beyoğlu Arslan

Karadeniz Ereğli Kadın Gücü Kooperatifi Başkanı Neriman Posbıyık

Migros Sürdürülebilirlik Komitesi adına / Migros Ticaret A.Ş. Sürdürülebilirlik Yönetimi Grup Müdürü Cansu Ergün

DAIKIN'in Adana Teknik Servis Yetkilisi Ebru Karaörs

Girişimcilik Ekosistemi Derneği Başkanı Esra Özden

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hatice Öz

220 Derece Cookies Kurucusu Ezgi Baykut

NOG Kurucusu Buse Öksüz

Toksü & Chase Halkla İlişkiler Kurucusu Fügen Toksü

Redcolour Yönetim Kurulu Başkanı Oya Düşmez

Sınırlı Sorumlu Sarıyer Mahalle ve Köyleri Kadın Çiftçiler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Seyhan Deniz