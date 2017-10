'Besmelesiz et' iddiasına yanıt

19 Ekim 2017

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sırbistan'dan ithal edilecek etlerin besmelesiz kesildiği" yönündeki iddiasına yanıt verdi.

Sırbistan'dan et ithalatı için sözleşme yapıldığını ancak henüz bir alımın olmadığını söyleyen Fakıbaba, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri doğru değil. Bu konuda düzenlemelerimiz var. Bizim orada resmi veterinerlerimiz, Müslüman kasaplarımız var. Kendi dini kurallarımıza göre hayvanlar kesiliyor ve buraya gelinceye kadar da kontrol altında tutuluyor." diye konuştu.

Et ithalatı için kuralların Türkiye tarafından belirlendiğinin altını çizen Fakıbaba, alımlardan önce oraya gidilerek kesimhanelerin görüleceğini ve uygun görülmeyen hayvanların kesilmeyeceğini vurguladı.

Sığır eti ithalatı konusunda yapılan ve Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemenin Et ve Süt Kurumu (ESK) için çıkarıldığına dikkati çeken Fakıbaba, "Et ithal etmek için bizden onay alınması lazım. Onun için hiçbir özel firma et ithal edemez. Et ithalatı sadece Bakanlığımıza bağlı ESK tarafından yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA