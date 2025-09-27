Beşşar Esad için gıyabi tutuklama kararı
Suriye’de 2011’den bu yana işlenen katliamların sorumlusu olarak gösterilen Beşşar Esad hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarıldı. Şam Yedinci Soruşturma Hakimi Tevfik el-Ali, Esed’in kasten öldürme, işkence ve özgürlükten yoksun bırakma suçlamalarıyla yargılandığını belirtti. Hakim, kararın Interpol kırmızı bülteni ile uluslararası takibe açılacağını açıkladı.
Suriye’de rejim lideri Beşşar Esad hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarıldı.
Suriye resmi haber ajansı SANA’nın aktardığına göre, Şam Yedinci Soruşturma Hakimi Tevfik el-Ali, 2011 yılında Dera’da meydana gelen olaylarla bağlantılı suçlamalar nedeniyle Esad hakkında gıyabi tutuklama kararı verildiğini açıkladı.
İşkence ve kasten öldürme suçlaması
Hakim el-Ali, Esad’ın kasten öldürme, ölümle sonuçlanan işkence ve özgürlükten yoksun bırakma suçlamalarıyla yargılandığını belirtti.
Interpol süreci başlıyor
El-Ali, mahkeme kararının Interpol kırmızı bülteni ile uluslararası takibe açılacağını ifade etti. Böylece Esad hakkında uluslararası yakalama sürecinin devreye girmesi bekleniyor.
Dera olayları davaya konu oldu
Suriye’nin güneyindeki Dera’da 23 Kasım 2011’de yaşanan olayların mağdurları ve yakınları, davayı yargıya taşımıştı. Dönemin olayları, Esad rejiminin ülke genelinde başlattığı sert müdahalelerin sembolü olarak hafızalara kazınmıştı.