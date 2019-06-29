Beştepe ve Beyaz Saray'dan açıklama

29 Haziran 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, G-20 Liderler Zirvesi kapsamında Japonya'nın Osaka kentinde bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, "Görüşmede ikili ilişkiler ve Suriye’deki son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alınmıştır" denildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bugün bir görüşme gerçekleşmiştir.

Görüşmede ikili ilişkiler ve Suriye’deki son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alınmıştır.

İki lider tarafından daha önce belirlenen 75 milyar dolarlık ticaret hedefi yeniden teyit edilerek, atılacak adımlar değerlendirilmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, ülkemizin ulusal güvenliğinin gereklerini yerine getirme hususundaki kararlılığının altını çizmişler; stratejik ortaklığımıza zarar verebilecek çabalarla ilgili endişelerini paylaşmışlardır.

Sayın Trump, ülkemizin hava savunma sistemi alımı hususunda Amerika Birleşik Devletleri nezdindeki girişimlerinin geçmiş ABD yönetimleri tarafından reddedildiğini hatırlatarak, konunun ikili ilişkilere zarar vermeyecek bir şekilde çözülmesini arzu ettiklerini vurgulamışlardır.

Beyaz Saray'dan açıklama

ABD Başkanı Trump'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan yazılı açıklama yapıldı.

Görüşmede Suriye konusunda ortak amaca ulaşılması isteğinin dile getirildiği belirtilirken; "ABD Başkanı Rusya'dan olası S-400 alımı konusunda endişelerini dile getirdi" denildi.

Trump'ın Türkiye'ye NATO'yu güçlendirmek için ortak savunma işbirliği çağrısı yaptığı belirtildi.