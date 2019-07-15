Beştepe'de anma töreni düzenlendi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında Beştepe'de düzenlenen anma törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında Beştepe'de düzenlenen anma törenine katıldı.
15 Temmuz Anıtı'na şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlarla beraber çelenk bırakıp dua eden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Hatm-i Şerif merasimi için Millet Camii'ne geçti.
Kaynak: AA