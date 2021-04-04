Beştepe'de değerlendirme toplantısı yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın saat 15.00’te bir değerlendirme toplantısı gerçekleştireceği bildirildi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın bir değerlendirme toplantısı yapacağı bildirildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, toplantının yarın 15.00’te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirileceğini açıkladı.
Öte yandan, siyasetin gündeminde yer alan emekli amirallerin bildirisinin ardından AK Parti MYK toplantısı da perşembe gününden yarın saat 18:00'e alındı.