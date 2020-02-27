Beştepe'de güvenlik zirvesi

27 Şubat 2020

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın katılımıyla Güvenlik Zirvesi gerçekleştirildi.

6 saatten fazla süren ve gece saat 03.20'ye kadar süren zirvenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, toplantı devam ederken yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Zirvede, Esed rejiminin yüz binlerce Suriyeli'nin ölümünden sorumlu olduğu vurgulanarak, namlusunu, Türkiye Cumhuriyeti’nin hak ve menfaatlerini korumak üzere görev yapan askerlerimize doğrultan gayrı meşru rejime misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır, alınmaya devam etmektedir. Bu vesileyle rejimin işlediği insanlığa karşı suçların durdurulması amacıyla Astana Süreci'nin tarafları başta olmak üzere tüm uluslararası toplumu üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz. Geçmişte Ruanda'da, Bosna Hersek'te yaşananların bugün İdlib'de tekrarlanmasına seyirci kalınamaz; kalınmayacaktır. Kahraman askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacaktır. Suriye sahasında devam eden faaliyetlerimiz, bayrağımıza uzatılan eller kırılana dek sürecektir."

Kaynak: AA