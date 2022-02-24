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Beştepe'de güvenlik zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği güvenlik zirvesinde Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ele alınacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güvenlik zirvesi gerçekleştiriliyor.

Edinilen bilgiye göre, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ele alınacağı zirveye, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık ediyor.

Zirveye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katılacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kazakistan'da bulunması nedeniyle zirveye katılamadığı öğrenildi.

 

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