Beştepe'de güvenlik zirvesi toplandı
Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi toplandı. 2 saat süren toplantıda İdlib'deki gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarıyla bir güvenlik toplantısı yapmıştır. 2 saat önce başlayan toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilmiştir." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA