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Beştepe'de güvenlik zirvesi toplandı

Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi toplandı. 2 saat süren toplantıda İdlib'deki gelişmeler ele alındı.

Beştepe'de güvenlik zirvesi toplandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarıyla bir güvenlik toplantısı yapmıştır. 2 saat önce başlayan toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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