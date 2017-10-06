Beştepe'de kritik görüşme başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe'de AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya ile görüşüyor.
Erdoğan'ın resmi programında yer almayan ve 11:00'da başlaması beklenen toplantı, bir saat gecikmeli olarak 12:00'da başladı.
Söz konusu toplantı, İstanbul ve Düzce'deki istifaların ardından başka bazı belediye başkanlarının istifasının istendiği yönündeki iddiaların ardından gerçekleştiriliyor.