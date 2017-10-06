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Beştepe'de kritik görüşme başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya ile bir araya geldi.

Beştepe'de kritik görüşme başladı
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe'de AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya ile görüşüyor.

Erdoğan'ın resmi programında yer almayan ve 11:00'da başlaması beklenen toplantı, bir saat gecikmeli olarak 12:00'da başladı.

Söz konusu toplantı, İstanbul ve Düzce'deki istifaların ardından başka bazı belediye başkanlarının istifasının istendiği yönündeki iddiaların ardından gerçekleştiriliyor.

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