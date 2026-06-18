Beştepe'de kritik zirve: MGK bugün toplanıyor

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Milli Güvenlik Kurulu (MGK), bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Saat 15.30'da başlayacak toplantıda dış politika ve güvenlik gündeminin öne çıkması bekleniyor.

Kurulun gündeminde ilk sırada ABD ile İran arasında savaşın sona erdirilmesine yönelik varılan mutabakat ve kalıcı barış için yürütülecek diplomatik süreç yer alacak. Türkiye'nin müzakerelere sağlayabileceği katkılar da toplantıda değerlendirilecek.

MGK'da, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında sahadaki son gelişmeler istihbarat raporları doğrultusunda ele alınacak. Sürece ilişkin planlanan yasal düzenlemelerin de kurulun gündeminde olması bekleniyor.

Toplantının bir diğer önemli başlığını ise Doğu Akdeniz oluşturacak. Ankara'nın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin İsrail ile yaptığı askeri iş birlikleri ve Fransa ile yürüttüğü savunma projelerine yönelik değerlendirmeleri masaya yatırılacak. Bölgedeki son gelişmeler ve Türkiye'nin izleyeceği yol haritası da kurulda görüşülecek.