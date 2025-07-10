Beştepe’de sürpriz görüşme: Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile Beştepe’de bir araya geldi. Sürpriz görüşmede "Terörsüz Türkiye" hedefi ile ilgili yol haritasının değerlendirilmesi bekleniyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye’de MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ağırladı. Sürpriz görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin, DEM Parti'nin terör örgütü PKK'nın 11 Temmuz'da silah bırakacağını açıklamasının ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.
Erdoğan 10 Temmuz'da tarihi bir açıklama yapacak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de katıldığı bir televizyon programında, 10 Temmuz'a işaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kamuoyuna “tarihi” bir açıklama yapacağını duyurmuştu.