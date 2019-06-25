Beştepe'den askerlik kanununa onay
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Askerlik Kanunu'nu onayladı. Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Askerlik Kanunu'nu onayladı. Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Askerlik Kanunu'nu onayladığını bildirdi.
Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız bugün TBMM'de kabul edilen Askerlik Kanunu'nu imzalamışlardır. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız bugün TBMM'de kabul edilen Askerlik Kanunu'nu imzalamışlardır. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
Askerlik süresini 6 aya indiren, bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getirerek askerlik sistemini yeniden düzenleyen kanun teklifi, bugün TBMM Genel Kurulunda kabul edilmişti.
Yasanın yürürlüğe girmesi sonrasında yaklaşık 100 bin kişinin terhis olması bekleniyor.