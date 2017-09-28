Beton yollara yeşil ışık

28 Eylül 2017

İnşaat sektörünün bütününü oluşturan temsilcilerin bir araya gelmesiyle kurulan Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu (YÜF) tarafından düzenlenen yemekte gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunuldu.



Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın onur konuşmacısı olarak katıldığı yemekte poroz beton, beton yollar ve bariyerler, konutta kaliteli beton kullanımı, belediye çöplerinin sektörde atık yakıt olarak kullanımı, yapı malzemeleri üretiminin sürdürülebilir ekonomik katkısı gündem maddelerini oluşturdu.



Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Yapı Ürünleri Üreticileri 6 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirerek ekonomimizin mimarı olmuştur."



Sektör temsilcileriyle bir araya gelen Elvan, yapı malzemeleri sektörü, ülke için oluşturduğu istihdam ve katma değere ek olarak, önemli bir ihracat potansiyeline de sahip olduğuna dikkati çekerek, " Özellikle çimento ihracatında önemli bir konumda olan ülkemiz, uluslararası piyasalarda konumunu güçlendirerek yapı malzemesi ihracatını çok daha ileri seviyelere çıkarmayı hedeflemektedir. Yapı malzemeleri sektöründe büyük ölçüde yerli hammadde kullanılmaktadır.



Net ihracat fazlası veren sektör, ülkemize döviz girdisi sağlamaktadır. Özellikle çimento, hazır beton, kireç sektörlerinde 2010-2016 yılları arasında toplam olarak 6 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirilmiştir. Buna karşın aynı dönemde bu malzemeler bazında ithalat toplamı 170 milyon dolar dolaylarındadır. Bu ciddi bir başarıdır" dedi.

Beton yol kullanım önerisine açığız

Yıllık üretim hacmiyle Türkiye Avrupa’daki beton üretiminin lideri konumunda yer alıyor. Ayrıca ülkemiz, Dünya genelinde ise Çin ve Amerika Birleşik Devletleri’nden sonra en çok beton üreten üçüncü ülke konumda bulunuyor. Konuyla ilgili YÜF yönetiminden bilgi alan Bakan Elvan, ülkenin milli değerlerine sahip çıkarak, beton yol kullanım öneri tekliflerine açık olduklarının da altını çizdi.



YÜF Yönetim Kurulu Başkanı Şefik Tüzün, "Ülke Ekonomisine 9.6 Milyar Ciro 92 Bin Kişiye İstihdam Sağlıyoruz.’’



Sektör değerlendirmesi hakkında bir sunum yapan Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu (YÜF) Yönetim Kurulu Başkanı M. Şefik Tüzün, TÜİK tarafından son açıklanan verilere göre, 2017 yılının ilk 8 ayında Türkiye’de satılan konut sayısı yüzde 7,7 oranında artış ile 890 bine yükseldiğine dikkat çekti. Buna paralel olarak yapı ürünleri üreticileri sektörünün de 2016 yılında 9,6 milyar dolarlık ciroya ulaştığını 2017 yılı hedefinin ise 10 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Sel felaketleri poroz beton kullanımıyla en aza indirilebilir

Türkiye’nin milli değerlerine sahip çıkma misyonuyla hareket ettiklerini söyleyen Tüzün: "Uzun yıllar poroz beton kullanımını gündeme taşıyoruz. Son yıllarda özellikle İstanbul gibi metropollerde yaşanan sel felaketleri poroz beton kullanımını tekrar gündeme getirdi. Çünkü özellikle alt yapı sorunu ve yollarda kullanılan malzemelerin su geçirmez oluşu felaketin boyutunu artırmıştır. Yollarda ve geniş yüzey alanı bulunan parklarda, otoparklarda poroz beton kullanımının yaygınlaşmasıyla bu tarz olumsuzlukların yaşanmasının önüne geçilebilecektir. Poroz beton uygulamaları geçirimsiz klasik kaplama yüzeylerinin aksine yağmur suyunun kaplama yüzeyinden geçişine izin vererek suyu kirletmeden yeraltı suyuna ulaştırmaktadır" dedi.

Beton yol kullanımıyla 1,3 milyar dolardan fazla tasarruf sağlanabilir

Sunumunda Türkiye’nin 2016 yılı sonunda cari açığının 32,6 milyar dolar olarak açıklandığına değinen Tüzün, bu tablonun içinde, petrol ürünleri ithalatı hatırı sayılır bir yer tuttuğunun altını çizdi.

Türkiye’de her yıl 25 milyon ton petrol ithal edildiğini ve ithalata bağımlılık oranının yüzde 98 seviyesinde seyrettiğine de dikkati çeken Tüzün, "Beton yol ve beton bariyer teknolojilerinden yeterince faydalanılması halinde ülke ekonomisine özellikle hammaddenin yerli sermayeden karşılanabilmesi adına önemli avantajlar sağlayacak, uzun ömürlü olması nedeniyle siz uygulayıcılara ciddi zaman kazandıracak ve en önemlisi ülkemizde etkin kullanımı halinde her 3 yılda bir Avrasya tüneli projesi kadar tasarruf sağlayarak cari açığın azalmasına neden olacaktır. Bu nedenle beton yolların alternatif bir seçenek olarak kullanılması gündemimizde yer almalı. Ayrıca trafikte güvenliği arttırmak için beton bariyer kullanımının önemi acı gerçeklerle karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde son 10 yılda 6 milyon trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda toplam 47 bin kişi hayatını kaybetmiştir. Toplam kazaların yüzde 20’si tek taraflı araçların yolu terk etmesinden kaynaklanmıştır. Standartlara uygun kaliteli beton bariyer kullanımı ise bu kazalarda önleyici bir etkiye sahiptir’’dedi.

Çöpten enerji üretimiyle çevreye katkı

Tüzün, çöpün enerjiye dönüştürülmesiyle sektöre 7 milyon ton ek yakıt üretimi sağlanmasının mümkün olduğunu söyledi. Bu sayede çevreci bir politikayla hareket ederek çöp sahalarının kapladığı alanın azaltılabileceğine vurgu yapan Tüzün, "Çöpün enerjiye dönüştürülüp sektörümüzde kullanılmasıyla, 3 milyon tona yakın kömür veya benzeri katı yakıtın ithalatında tasarruf, fosil yakıtlardan kaynaklanacak yıllık 1,7 milyon ton CO2 tasarrufu ve fosil yakıtlardan kaynaklanacak CO2 emisyonlarının yüzde 7 oranında azaltımı mümkün. Düzenli depolamada oluşacak Metan gazının önlenmesiyle de hava kirliliğinin önüne geçilir.

Bir diğer konumuz ise sektörümüzün ulaştığı kurulu kapasite ile atık ısıdan elde edilen enerjinin ülkemizde günlük yaklaşık 400 bin hanenin elektriğini karşılar seviyede olması. Devreye alınan yatırımlarla şuan için kapasitenin yarısına ulaşılmıştır’’ dedi.