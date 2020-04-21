Beyaz eşya satışları martta içeride %14 arttı dışarıda %5 azaldı

21 Nisan 2020

Selenay Yağcı

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği’nin (TÜRKBESD) verilerine göre, yılın ilk 3 ayında beyaz eşyada 6 ana ürün grubunda iç pazar, yüzde 11, İhracat yüzde 3 arttı. Mart ayında ise iç pazar yüzde 14 artarken, ihracat yüzde 5 azaldı.Salgına rağmen Mart ayında iç pazarda 6 ana ürün grubundaki beyaz eşya satışları bir önceki yıla kıyasla yüzde 14 artarken, ihracat yüzde 5 azaldı. TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, sektör ilk çeyrekte güçlü ihracatını ve üretimini korumayı başardığını ancak salgının etkilerinin Nisan ayı itibarıyla daha net hissedileceğini belirtti.

Dinçer, iç pazarda şu ana kadar başarılı bir performans sergilediklerini ancak özellikle ana ihracattaki daralma önümüzde dönemde daha belirgin hale geleceğini vurgulayarak, “Bu süreci çok dikkatli yönetmemiz ve önlem almamız gerekiyor.” dedi.

Önceliğin toplum sağlığı olduğunu vurgulayan Dinçer, bu konuda sektöre önemli bir sorumluluk düştüğünü ifade etti: “Öncelikle bu süreçte kendi canlarını tehlikeye atıp hayat kurtaran sağlık çalışanlarımıza teşekkürü borç biliriz. TÜRKBESD üyeleri olarak hastanelere beyaz eşya yardımı ve ürün ve servis hizmetlerimizde sağladığımız bazı özel uygulamalarımızla bu süreçte onlara destek olmaya çalışıyoruz. Bu zor günlerde müşterilerimizin sağlıklı şekilde hayatlarını sürdürebilmeleri ve mağduriyet yaşamamaları için tüm gücümüzle gayret gösteriyoruz. Ürün ve hizmetlerimiz; taze gıdanın korunması, yemeklerin hazırlanması ve evde hijyenin sağlanması gibi çok temel ihtiyaçların karşılanmasında kritik bir role sahip.”

Dinçer, bu noktada yeni ürünlerin montajı ve arızalı ürünlerin onarımı için yetkili servis hizmetinin çok kritik olduğunun altını çizerek, “Sokağa çıkma yasağı uygulanan günlerde de ürün ihtiyacı ya da arıza durumlarında onarım ihtiyacı doğmaktadır. 16 Nisan’da yayınlanan genelge ile servis hizmeti vermek için dışarıdan olduğunu belgeleyen yetkili servis çalışanlarının sokağa çıkma yasağı dışında tutulmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu uygulamanın devamını diliyoruz.” dedi.

İGV ve ÖTV sıfırlansın

Türkiye beyaz eşya sektörünün 600 bin dolaylı 60 bin doğrudan istihdam sağladığını hatırlatan Dinçer, “COVID-19 krizi en büyük ihracat pazarımız Avrupa’yı dramatik bir şekilde etkiledi. Diğer pazarlarda da etkileri görülüyor. Ülkemizin lokomotif sektörlerinden olan beyaz eşya sektörü için devletimizin sağlayacağı bazı vergi düzenlemeleri ve uygulamalar, istihdamın korunması ve ekonomiye güçlü katkımızın sürmesi açısından büyük önem arz ediyor. Beyaz eşya sektörünün ihracat performansının gözetilmesi açısından sektörün kritik girdilerinde gümrük birliğine tabi olmayan ürünler için gümrük vergilerinin ve sair girdilerde İGV’nin sıfırlanması sektörümüz açısından büyük önem arz ediyor. Geçen yıllarda olumlu etkilerini gördüğümüz ÖTV sıfırlanmasının beyaz eşya ile birlikte küçük ev aletleri ve televizyon ürün grubuna genişletilerek uygulanmasının müşteri alım gücünü destekleyeceğine ve iç pazarın canlanmasına yardımcı olacağına inanıyoruz.” diye konuştu.

'SGK vergi ve prim ödemelerindeki ertelemeler üretimi de kapsasın'

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İhsan Kara da, Türkiye’nin dünya beyaz eşya üretiminde Çin’den sonra ikinci sırada yer aldığına dikkat çekerek, beyaz eşya sektöründe faaliyet gösteren firmaların finansman maliyetlerini azaltacak bazı önlemlere ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Kara, “Cumhurbaşkanımız tarafından 18 Mart’ta açıklanan tedbir paketinde, ihracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla finansman desteğine yer veriliyor. Sektörümüz açısından da çok değerli olan bu önlemlere ilave bazı düzenlemeler ile sağlanan fayda artacak. SGK vergi ve prim ödemelerindeki ertelemeler otomotiv sektöründe imalat ve toptan satış firmalarını da kapsarken, beyaz eşya sektöründe sadece perakende satış şirketleri kapsama alındı. Sektörün geri kalanı açısından zorluk yaratacak bu uygulamanın genişletilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Sadece bazı sektörlerin yükümlü olduğu Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) ödemeleri Temmuz ayı sonuna ertelenmiştir. Ancak ödemelerin 1 yıl süre ile ertelenmesi ve 2021 yılının ikinci yarısında tekrar ele alınmasının bu zorlu süreçte, şirketlerin maliyetlerinin azaltılmasını yardımcı olacağını değerlendiriyoruz.” dedi.